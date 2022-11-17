Оценен объем вложений России в госбумаги США в сентябре

Минфин США оценил объем вложений РФ в американские госбумаги на уровне чуть выше $2 млрд

Министерство финансов США оценило объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в сентябре. Отмечается, что он практически не изменился по сравнению с прошлым месяцем и остался на уровне чуть выше двух миллиардов долларов, передает ТАСС.

В ведомстве подсчитали, что вложения выросли на пять миллионов долларов до 2,015 миллиардов. В феврале указанный показатель оценивался в 3,752 миллиарда, в марте и апреле — в 2,003 миллиарда, в июне — 2,005 миллиарда, в июле — 2,007 миллиарда, в августе — 2,01 миллиарда долларов.

Указывается, что на долгосрочные облигации пришлось девять миллионов российских вложений (на один миллион долларов больше, чем в августе), на краткосрочные — 2,006 миллиарда (на четыре миллиона больше).

Россия начала резко сокращать вложения в госдолг США в 2018 году, в марте указанного года их уровень составлял 96 миллиардов, а в мае — уже 14,9 миллиарда. Крупнейшим держателем американских госбумаг остается Япония (1,12 триллиона долларов).

21 октября стало известно, что доходность 10-летних казначейских облигаций, считающихся эталоном для долгового рынка США, установила рекорд и достигла нового 14-летнего максимума.