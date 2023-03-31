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18:14, 31 марта 2023Экономика

Резкий рост курса валют объяснили

Экономист Григорьев объяснил резкий рост курса валют показателями импорта и экспорта

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Резкий рост курса доллара и евро по отношению к рублю связан с изменением баланса российской торговли на внешнем рынке, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он дал прогноз по дальнейшей ситуации со стоимостью валют.

«У нас меняются показатели экспорта и импорта в том плане, что у нас снижаются поступления по экспорту и увеличивается импорт. Это приводит к тому, что меняется курсовое соотношение валют. Сильный рубль во второй половине прошлого года был обусловлен тем, что у нас резко упал импорт», — объяснил экономист.

Я думаю, что 80 рублей за доллар — это верхняя граница, вряд ли он будет стоить дороже, возможно, он отыграет немного вниз где-нибудь до 75. Это может произойти примерно в пределах месяца. Сейчас это выгодно помогает компенсировать бюджету его затраты. Динамика евро будет аналогична динамике доллара

Владимир Григорьевкандидат экономических наук

При этом экономист отметил, что стоимость американской и европейской валют будет зависеть от ситуации на западных финансовых рынках в связи с банкротством нескольких крупных банков в США и Европе.

Курс доллара от TradingView

Во время торгов на Московской бирже в пятницу, 31 марта, курс доллара начал резко расти и вплотную подошел к уровню 78 рублей. На максимуме он достигал 77,88 рубля, однако позже немного опустился. Курс евро приближался к отметке в 85 рублей. Это рекордные показатели с апреля 2022 года.

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Мария Сметанина
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