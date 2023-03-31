Курс доллара вырос до максимума почти за год

Курс доллара приблизился к уровню 78 рублей впервые с апреля 2022 года

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 31 марта, курс доллара после 12:30 начал резко расти и вплотную подошел к уровню 78 рублей, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме он доходил до 77,88 рубля, по состоянию на 14:30 он скорректировался до 77,81 рубля. Евро приблизился к уровню 85 рублей.

Основные российские фондовые индексы также падают. Индекс Мосбиржи теряет 1,2 процента (2436 пункта), индекс РТС — 1,8 процента (988 пунктов).

При этом цены на нефть на фоне неопределенности с поставками из Иракского Курдистана продолжают расти. Сорт Brent торгуется на уровне 79 долларов за баррель, а WTI — 74,9 доллара.

Рубль испытывает давление на фоне завершения налогового периода, а также сохраняющихся проблем с экспортными доходами и импортом. Из-за сохраняющих ограничений Центробанка на операции с иностранной валютой динамику рубля в последний год почти полностью определяет соотношение экспорта и импорта.

Ранее сообщалось, что объем наличной валюты у россиян на руках впервые с 2018 года превысил 100 миллиардов долларов, при этом показатель продолжает расти, выяснили в ЦБ.