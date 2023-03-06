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19:08, 6 марта 2023Экономика

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ: ограничения на снятие наличной валюты продлены еще на полгода, до 9 сентября

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

Действующие уже год ограничения на снятие наличной валюты в России продлены еще на полгода — до 9 сентября 2023-го. Об этом на своем сайте сообщает Банк России.

Мера подразумевает, что клиент банка может снять со счетов в долларах и евро средства, которые поступили туда до 9 марта 2022 года, но не более суммы, которая эквивалентна 10 тысячам долларов. Вывести средства возможно при условии, если клиент «пока не воспользовался такой возможностью». Оставшуюся на счете сумму по-прежнему можно получить в рублях. Она не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Центробанка — это касается средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года.

Иностранная валюта выдается в долларах или евро, независимо от валюты вклада или счета. В то же время валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

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Также на полгода регулятор продлевает запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. ЦБ отмечает, что банки могут продавать гражданам доллары и евро, которые поступили в кассы с 9 апреля 2022 года. Ограничения на продажу другой иностранной валюты не вводятся.

Что касается юридических лиц, то резиденты могут получить наличную валюту на командировочные расходы в размере не более пяти тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, фунтах и иенах. Нерезиденты получить наличные в долларах, евро, фунтах и иенах не могут.

В Центробанке объяснили необходимость продления ограничений действующими санкциями. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина объясняла, что ограничение на снятие со счетов наличной валюты, в первую очередь долларов и евро, связано со снижением их поступления в Россию. Она не исключила, что могут измениться какие-то нюансы, но в целом ситуация сохранится.

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Мария Грушко
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