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15:22, 16 февраля 2023Экономика

Перспективы отмены ограничений на снятие валюты оценили

Аналитик Самиев заявил об отсутствии перспектив отмены ограничений на снятие валюты

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Видимые перспективы отмены ограничений на снятие наличной валюты на данный момент отсутствуют, поскольку не предвидится снятие санкций с российских банков, а также сохраняются другие риски, связанные с так называемыми токсичными валютами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Риски, связанные с "токсичными" валютами остаются. А именно, это либо чрезмерно большой спрос на снятие наличности или другие операции, где есть проблемы, связанные с тем, что официально запрещен ввоз долларов и евро в Россию со стороны недружественных стран. Также остаются проблемы с коррсчетами, отключением от SWIFT ряда новых банков», — добавил аналитик.

Он объяснил, что этот набор факторов затрудняет работу банков, а также повышает для них риски от операций с валютой. Условием для отмены ограничений на снятие валюты может стать только отмена санкций для российских банков.

«Пока сценариев, при которых с банков сняли бы ограничения, я не вижу. Также не должно быть проблем и со ввозом валюты, коррсчетами банков. Поскольку в перспективе такого варианта не предвидится, то сохранятся и ограничения на снятие валюты для физиков, клиентов банка», — считает Самиев.

Ограничение на снятие наличной валюты в России будет продлено после 9 марта. Об этом сообщила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. «К сожалению, мы сейчас не видим какой-то возможности для либерализации существующих валютных ограничений», — сообщила она. Набиуллина также отметила, что оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицами нет.

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Наталия Белова
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