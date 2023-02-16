Перспективы отмены ограничений на снятие валюты оценили

Аналитик Самиев заявил об отсутствии перспектив отмены ограничений на снятие валюты

Видимые перспективы отмены ограничений на снятие наличной валюты на данный момент отсутствуют, поскольку не предвидится снятие санкций с российских банков, а также сохраняются другие риски, связанные с так называемыми токсичными валютами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Риски, связанные с "токсичными" валютами остаются. А именно, это либо чрезмерно большой спрос на снятие наличности или другие операции, где есть проблемы, связанные с тем, что официально запрещен ввоз долларов и евро в Россию со стороны недружественных стран. Также остаются проблемы с коррсчетами, отключением от SWIFT ряда новых банков», — добавил аналитик.

Он объяснил, что этот набор факторов затрудняет работу банков, а также повышает для них риски от операций с валютой. Условием для отмены ограничений на снятие валюты может стать только отмена санкций для российских банков.

«Пока сценариев, при которых с банков сняли бы ограничения, я не вижу. Также не должно быть проблем и со ввозом валюты, коррсчетами банков. Поскольку в перспективе такого варианта не предвидится, то сохранятся и ограничения на снятие валюты для физиков, клиентов банка», — считает Самиев.

Ограничение на снятие наличной валюты в России будет продлено после 9 марта. Об этом сообщила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. «К сожалению, мы сейчас не видим какой-то возможности для либерализации существующих валютных ограничений», — сообщила она. Набиуллина также отметила, что оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицами нет.