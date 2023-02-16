ЦБ продлит ограничение на снятие наличной валюты после 9 марта

Ограничение на снятие наличной валюты в России будет продлено после 9 марта. Об этом сообщила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«К сожалению, мы сейчас не видим какой-то возможности для либерализации существующих валютных ограничений», — сообщила она. Набиуллина также отметила, что оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицами нет.

В августе 2022 года ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счета или вклада до 9 марта 2023 года, оставив лимит в 10 тысяч долларов или на такую же сумму в евро.

Отмечалось, что граждане РФ могут снять в валюте только деньги, которые были на счету до 9 марта 2022-го. Остальные средства можно получить в рублях по рыночному курсу.