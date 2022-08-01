ЦБ продлил ограничения на снятие долларов и евро

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты с счета или вклада до 9 марта 2023 года. Остается лимит в 10 тысяч долларов или на такую же сумму в евро, сообщили в ЦБ.

Россияне могут снять в валюте только те деньги, которые были на счету или вклад до 9 марта. Остальные средства можно получить в рублях по рыночному курсу, отметили в ЦБ. Выдача иностранной валюты будет в долларах или евро, независимо от валюты вклада или счета.

Регулятор пояснил, что оставляет ограничения из-за санкций против России, которые не позволяют финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран. До 9 марта следующего года будет в силе и ограничения на покупку иностранной валюты. Банки могут продавать россиянам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля этого года.

Для юрлиц остаются ограничения на получение валюты на командировочные — не более пяти тысяч долларов или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. Выдача наличных в этой иностранной валюте юридическим лицам — нерезидентам не производится, сказали в Банке России.

В мае ЦБ опубликовал обзор, в котором сообщил о падении спроса на иностранную валюты среди россиян.