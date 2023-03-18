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14:54, 18 марта 2023Экономика

Объем наличных у россиян превысил 100 миллиардов долларов впервые с 2018 года

ЦБ РФ: впервые с 2018 года у россиян объем наличных превысил 100 миллиардов долларов

Фото: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

По состоянию на 1 февраля 2023 года объем наличной валюты у россиян на руках превысил 100 миллиардов долларов, что зафиксировано впервые с 2018 года. Об этом сообщает Центробанк (ЦБ) РФ.

Опубликованная статистика показывает, что на 1 февраля российские домохозяйства держали 105,4 миллиарда долларов в наличной форме. Причем уровень в 100 миллиардов был пройден еще прошлой осенью: на 1 декабря объем налички достиг 101,1 миллиарда долларов, но неучтенные данные были опубликованы только сейчас.

Выраженный прирост, который не был зарегистрирован ранее, произошел с 1 июля по 1 декабря 2022 года. За этот период объем валютной наличности у домохозяйств вырос на 4,3 миллиарда долларов против 1,3 миллиарда, которые показывала старая статистика.

В марте 2023 года стало известно, что Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты в России еще на полгода, вплоть до 9 сентября текущего года. На данный момент мера действует уже более года. Это означает, что клиент банка может снять со счетов в долларах и евро средства, которые поступили туда до 9 марта 2022 года, но не более суммы, эквивалентной 10 тысячам долларов.

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Елена Апазиди
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