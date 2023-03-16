Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на взносы в бюджет

Силуанов: предпринимателям не стоит жалеть денег на взносы в бюджет, средства им вернутся

Предпринимателям не стоит жалеть денег на единоразовые взносы в бюджет, так как эти средства в итоге им вернутся, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Министра цитирует РИА Новости.

Он пояснил, что деньги, которые поступят в бюджет, пойдут на «строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам». На этом фоне, считает Силуанов, россияне активнее делать покупки в магазинах, в стране появится больше возможностей для расширения бизнеса, и в результате отданные государству деньги «по сути дела, вернутся предпринимателям».

В связи с этим министр призвал бизнес «с удовольствием принять это решение и двигаться вперед».

Он также подчеркнул, что механизм будет создан таким образом, чтобы простимулировать предпринимателей сделать платеж именно в этом году. Возможность уплаты в следующем году будет, но она окажется менее финансово выгодной. По словам Силуанова, Минфин рассчитывает, что инициатива по единоразовому взносу в бюджет будет оформлена законодательно в весеннюю сессию Госдумы. Само министерство оформит свои предложения по этому механизму в ближайшие дни.

Власти заговорили о возможности платежей в бюджет на фоне его растущего дефицита. Ранее Силуанов заявил, что бюджет в 2022 году был исполнен с дефицитом 3,3 триллиона рублей, или 2,3 процента ВВП.