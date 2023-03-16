В Минфине приготовились изъять пять процентов сверхприбыли крупного бизнеса

Глава Минфина Силуанов заявил, что сбор с крупного бизнеса составит 5% от сверхприбыли

Ставка сбора со сверхприбыли крупного бизнеса может составить около пяти процентов, спрогнозировал глава Минфина Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его цитирует ТАСС.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал, что ставка будет определена после 25 марта, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль. Силуанов повторил прежнюю оценку общей суммы, которую власти намерены изъять в формате windfall tax, — около 300 миллиардов рублей.

«В ходе обсуждения с бизнесом договорились, что это будет порядка 300 миллиардов рублей. Но думаю, что предложения бизнеса об увеличении объема будут приветствоваться», — уточнил министр.

Минфин рассчитывает, что инициатива по единоразовому взносу в бюджет будет оформлена законодательно в весеннюю сессию Госдумы. Он также заверил представителей РСПП, что в ближайшие дни оформит свои предложения по этому механизму.

Как ранее утверждал Сазанов, взносы заплатит весь бизнес, кроме нефтегазовых и угольных компаний, малых и средних предприятий, а также компаний с доналоговой прибылью за 2021-2022 годы менее миллиарда рублей. При расчете сбора будет учитываться прирост налоговой базы 2021-2022 годов по сравнению с 2018-2019 годами. Поступление платежей в бюджет ожидается в четвертом квартале года.

Власти заговорили о возможности платежей в бюджет на фоне его растущего дефицита. Ранее Силуанов заявил, что бюджет в 2022 году был исполнен с дефицитом 3,3 триллиона рублей, или 2,3 процента ВВП.