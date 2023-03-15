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13:28, 15 марта 2023Экономика

Минфин раскрыл детали единоразовых взносов бизнеса в бюджет

Замглавы Минфина Сазанов: единоразовый сбор заплатят все, кроме нефтянки, угля и МСП

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Единоразовый сбор в бюджет в формате windfall tax заплатит весь бизнес, кроме нефтегазовых и угольных компаний, малых и средних предприятий, а также компаний с доналоговой прибылью за 2021-2022 годы менее миллиарда рублей. Детали обсуждения взносов раскрыл в разговоре с ТАСС замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Все остальные — подпадают. А дальше: у кого есть прирост — тот будет платить, у кого нет прироста — тот не будет платить», — уточнил Сазанов. На вопрос журналистов о том, освободят ли от взносов банки, он ответил отрицательно.

Ставку единоразового взноса должны определить после 25 марта, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль. При расчете сбора будет учитываться прирост налоговой базы 2021-2022 годов по сравнению с 2018-2019 годами. Поступление платежей в бюджет ожидается в четвертом квартале года.

Власти и бизнес обсуждают разовый взнос на фоне растущего дефицита российского бюджета. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что речь идет о пяти процентах от превышения прибыли за последние два года (2020-й решили не учитывать из-за пандемии). Окончательные расчеты будут известны после получения финансовой отчетности компаний за 2022 год. Пока бизнес исходит из обшей суммы в 250 миллиардов рублей, а Минфин — из 300 миллиардов.

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Софья Ермакова
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