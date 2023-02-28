Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:21, 28 февраля 2023Экономика

Появились подробности обсуждения размера взносов бизнеса в бюджет

«Интерфакс»: власти и бизнес обсуждают взносы в бюджет в 5% от дополнительной прибыли

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Власти и бизнес обсуждают взнос в бюджет в размере пяти процентов от превышения прибыли за двухлетний период. О появившихся подробностях сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

По словам собеседников агентства, в одной из обсуждаемых формул для расчета базы выплат берется разница между суммарной прибылью компаний за 2021-2022 годы и 2018-2019 годы. Уточняется, что 2020 год не пойдет в расчет из-за пандемии. С превышения прибыли за этот период может быть вычтено пять процентов. Другой источник сообщил, что обсуждается диапазон в четыре-пять процентов, а речь идет о прибыли до вычета налогов.

Собеседники подчеркнули, что формула расчета не окончательная и может быть изменена. Близкий к одной из участвующих в обсуждении компаний источник сообщил, что позиции сторон по итоговой сумме взносов остаются неизменными — бизнес исходит из 250 миллиардов рублей, а Минфин — из 300 миллиардов рублей. Окончательные расчеты будут известны после получения данных за 2022 год.

Эту информацию ранее озвучивал заместитель министра финансов России Алексей Сазанов — он отмечал, что размер взноса компаний в бюджет России будет определен в конце марта вместе с итоговой отчетностью бизнеса за прошлый год.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что участие компаний в планируемом разовом взносе в бюджет будет добровольным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о падении БПЛА возле газового объекта в Подмосковье
Летевший в Петербург самолет совершил вынужденную посадку «со странным звуком»
Экс-гитарист группы «Ария» вспомнил о встречах с гопниками и скинхедами
Российский полицейский выстрелил в коллегу ради шутки
Раскрыт новый iPhone SE
Воробьев заявил об отсутствии повреждений после падения БПЛА в Подмосковье
ВСУ обстреляли приграничное российское село
Гомес назвала причину прекращения общения с бывшими коллегами по сериалу
Российские свалки начнут отслеживать с помощью спутников
Губернатор подтвердил падение беспилотника в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.