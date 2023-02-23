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08:14, 23 февраля 2023Экономика

В Минфине раскрыли сроки определения размера взноса бизнеса в бюджет определят

Замглавы Минфина Сазанов: размер взноса бизнеса в бюджет определят по отчетности в марте
Алексей Сазанов

Алексей Сазанов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Размер взноса российских компаний в бюджет России будет определен в конце марта вместе с итоговой отчетностью российского бизнеса за прошлый год. Такие сроки раскрыл заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, сообщает РИА Новости.

«В любом случае, если учитывать в расчетах 2022 год, то надо ждать конца марта. Отчетность дается в конце марта за 2022 год по итогам года», — отметил замминистра.

По словам Сазонова, для расчета взноса нужна именно отчетность бизнеса. Чиновник уточнил, что нужно «иметь фактические данные»

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в настоящее время в России не идет речи о повышении налогов. Помимо этого, министр упомянул и взносы бизнеса. «Добровольные взносы бизнеса в бюджет России предполагаются однократно в этом году», — заявил он.

Юлия Мискевич
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