В Минфине раскрыли сроки определения размера взноса бизнеса в бюджет определят

Замглавы Минфина Сазанов: размер взноса бизнеса в бюджет определят по отчетности в марте

Размер взноса российских компаний в бюджет России будет определен в конце марта вместе с итоговой отчетностью российского бизнеса за прошлый год. Такие сроки раскрыл заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, сообщает РИА Новости.

«В любом случае, если учитывать в расчетах 2022 год, то надо ждать конца марта. Отчетность дается в конце марта за 2022 год по итогам года», — отметил замминистра.

По словам Сазонова, для расчета взноса нужна именно отчетность бизнеса. Чиновник уточнил, что нужно «иметь фактические данные»

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в настоящее время в России не идет речи о повышении налогов. Помимо этого, министр упомянул и взносы бизнеса. «Добровольные взносы бизнеса в бюджет России предполагаются однократно в этом году», — заявил он.