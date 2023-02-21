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15:42, 21 февраля 2023Экономика

В России исключили повышение налогов

Глава Минфина Силуанов заявил, что речи о повышении налогов сейчас не идет

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В настоящее время в России не идет речи о повышении налогов, сказал глава Минфина Антон Силуанов. Его слова приводит Telegram-канал министерства.

«Речи о повышении налогов сейчас не идет», — говорится в сообщении. Также министр добавил, что средства на поддержку новых регионов заложены в бюджет. Еще министр упомянул и взносы бизнеса. «Добровольные взносы бизнеса в бюджет России предполагаются однократно в этом году», — заявил он.

Ранее во время обращения к Совету Федерации президент России Владимир Путин пообещал увеличить налоговые выплаты на лечение и учебу. Размер вычета по расходам на обучение детей вырастет с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей в год. За собственное обучение или приобретение лекарств можно будет вернуть не 120 тысяч рублей, а 150 тысяч рублей.

При этом глава государства призвал повысить востребованность вычетов, чтобы они предоставлялись быстро и дистанционно, без обременения для граждан.

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Платон Щукин
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