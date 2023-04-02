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21:42, 2 апреля 2023Экономика

Силуанов рассказал о поступлении в бюджет России около 2,5 триллиона рублей

Силуанов: бюджет России получил около 2,5 триллиона рублей дополнительных доходов
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский бюджет накануне пополнился доходами в размере 2,5 триллиона рублей. О поступлении дополнительных средств этом 2 апреля рассказал глава Минфина страны Антон Силуанов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Да, мы видим, что идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете», — уточнил министр.

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Силуанов также объяснил, что нефтегазовые доходы федерального бюджета страны отстают от плана из-за ценовой конъюнктуры. При этом глава Минфина выразил уверенность, что обязательства перед правительством будут выполнены в полном объеме.

29 марта сообщалось, что к концу первого квартала дефицит федерального бюджета в России превысил 4 триллиона рублей. Об этом свидетельствовали данные сайта «Электронный бюджет». Отмечалось, что расходы на 28 марта составляли 7 триллионов 504,6 миллиарда рублей, а доходы — 3 триллиона 496,9 миллиарда. В бюджет на весь 2023 год заложен дефицит 2,9 триллиона рублей.

20 февраля Антон Силуанов сообщал, что дефицит бюджета в январе связан с большим, чем обычно, объемом авансовых платежей, которые раньше традиционно приходились на конец года. При этом он уверял, что к концу квартала ситуация заметно улучшится.

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Марина Совина
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