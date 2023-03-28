Поставки российской нефти в Индию выросли в 22 раза

Вице-премьер Новак заявил, что экспорт нефти из России в Индию вырос в 22 раза за 2022 год

По итогам прошлого года Россия поставила в Индию в десятки раз больше нефти, чем в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак. Его цитирует ТАСС.

Вице-премьер указал, что в условиях санкций России пришлось переориентировать экспорт в так называемые дружественные страны — например, в Индию и Китай. «Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в КНР, на другие рынки, и это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли», — сказал он.

Новак добавил, что продажа энергоресурсов в 2022 году обеспечила 42 процента поступлений в федеральный бюджет страны. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на шесть процентных пунктов.

Ранее сообщалось, что в феврале доходы России от продажи нефти и газа упали на 46 процентов в годовом выражении, до 521 миллиарда рублей. На этом фоне дефицит федерального бюджета с января превысил запланированный по итогам всего 2023 года. В марте Минфин ожидает, что бюджет недополучит 132,1 миллиарда рублей, что станет максимальным показателем с момента вступления в силу санкций.