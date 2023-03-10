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17:34, 10 марта 2023Экономика

Профицит внешней торговли России упал почти в три раза

Центробанк сообщил о падении профицита внешней торговли России в 2,8 раза за два месяца

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В январе-феврале текущего года профицит внешней торговли России упал в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом 2022-го, до 15,3 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса», размещенном на сайте Центробанка.

Такую ситуацию в регуляторе объяснили сокращением объемов экспорта товаров в денежном выражении, что, в свою очередь, связано как с падением объемов поставок, так и со снижением цен на товары, экспортируемые Россией.

Профицит текущих операций за тот же период упал еще сильнее — в 2,9 раза, до 12,9 миллиарда долларов. Совокупный дефицит первичных и вторичных доходов снизился за счет уменьшением общей суммы выплат российских компаний в пользу нерезидентов.

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Платон Щукин
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