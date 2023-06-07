Россияне решили подать в суд на европейские депозитарии за блокировку активов

NSP: инвесторы из России готовят иск к Euroclear и Clearstream о разблокировке активов

Россияне готовят коллективный иск к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream, чтобы те разблокировали активы за рубежом. Об этом со ссылкой на партнера в юридической компании NSP Александра Некторова сообщает Forbes.

Российские инвесторы рассчитывают получить свои средства обратно за счет взыскания активов иностранцев, которые вкладывались в ценные бумаги страны. Эти деньги были зеркально заблокированы в национальном расчетном депозитарии (НРД) в ответ на западные санкции. Однако размер зависших активов европейцев почти вдвое меньше, чем 5,7 триллиона рублей россиян, оставшихся за рубежом, отметил партнер, соруководитель коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук.

Решение российского суда может подтолкнуть европейских чиновников к разблокировке активов. По мнению Некторова, регулятор Бельгии, узнав об итогах рассмотрения дела, даст Euroclear/Clearstream разрешение на разморозку средств, а инвесторы в ответ откажутся от иска. В ином случае истцы смогут попытаться взыскать заблокированные активы в близких к России юрисдикциях, с которыми есть соглашение о взаимной правовой помощи.

Казначейство Бельгии уже одобряло разблокировку активов россиян в частном порядке. Так, в мае регулятор дал добро на разморозку средств инвестора, на счетах которого хранились еврооблигации на миллионы долларов и наличные доллары общей суммой до 100 тысяч в евро-эквиваленте. Заявление на разблокировку рассматривали в течение четырех месяцев. До этого европейские регуляторы дважды разрешали разблокировать активы россиян, но только тех, у кого имелся вид на жительство в Евросоюзе.

Бельгия является рекордсменом по объему блокировки российских средств — 250 миллиардов евро. По словам генерального управляющего администрацией казначейства Александра де Геста, в стране заморожено 191,9 миллиарда евро трансакций и 58,7 миллиарда евро активов. При этом Euroclear не только хранит средств, но и инвестирует их, и благодаря этому депозитарий за год заработал 821 миллион евро.