В Бельгии разрешили разблокировать активы российского инвестора

Forbes: казначейство Бельгии одобрило разблокировку активов российского инвестора

Казначейство Бельгии одобрило разблокировку активов частного инвестора из России, замороженных в международном депозитарии Euroclear. Об этом со ссылкой на Андрея Тимчука, руководителя санкционной практики сопровождавшей это дело коллегии адвокатов «Делькредере», сообщает Forbes.

Это первый случай, когда власти пошли навстречу клиенту, не имеющему права постоянного проживания в Европе. До этого европейские регуляторы лишь дважды разрешали разблокировать активы россиян. Однако в обоих случаях инвесторы имели вид на жительство в Евросоюзе.

По словам Тимчука, у их клиента на счетах хранились еврооблигации на миллионы долларов и наличные доллары общей суммой до 100 тысяч в евро-эквиваленте. Казначейство Бельгии рассматривало заявление на разблокировку в течение четырех месяцев, добавил он.

Бельгия разрешила разблокировать часть замороженных активов российских инвесторов в конце декабря 2022 года. Это стало возможным после принятого восьмого пакета санкций ЕС, который одобрил эту возможность для прекращения контактов с подсанкционным российским Национальным расчетным депозитарием (НРД).

В апреле издание Le Soir со ссылкой на генерального управляющего казначейства Бельгии Александра де Геста сообщило, что ведомство обрабатывает около тысячи российских заявок на разблокировку их активов. Из них около 300 успели проверить и отказать в разморозке счетов. Кроме того, отказывать в разблокировке активов стал международный депозитарий Clearstream.

В феврале еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что ЕС уже заморозил принадлежащие российским организациям и физическим лицам активы на 21,5 миллиарда евро. По его словам, это не окончательная сумма, так как блок продолжает искать активы Центробанка России, против которого ввели санкции еще в феврале 2022-го.