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20:19, 22 декабря 2022Экономика

Бельгия разрешила высвободить часть средств россиян из-под блокировки

Бельгия разрешила временно разблокировать активы российского НРД

Фото: Luiza Giannelli / Unsplash

В рамках девятого санкционного пакета Бельгия разрешила временно разблокировать активы российского Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные бельгийского Минфина.

В документе прописано, что это отдельная мера и она будет действовать только до 7 января 2023 года. Фактически это означает разблокировку активов НРД, замороженных в системе Euroclear, находящейся в юрисдикции Бельгии. То есть появится возможность вывести из системы активы структур, которые не находятся под европейскими санкциями.

Бельгия приняла данное решение вслед за Люксембургом. Речь идет о средствах (ценных бумагах и купонном доходе), которые застряли в международной финансовой системе Clearstream до введения санкций против российского НРД 3 июня. Инвесторам вернут доступ к активам только для прекращения всех операций, контрактов и других соглашений. Лицензия также будет действовать до 7 января 2023 года включительно.

Введение мер в отношении НРД, который уже находился под ограничениями со стороны международных депозитариев Euroclear и Clearstream, повлекло заморозку полагающихся инвесторам выплат — дивидендов и купонов. В ноябре НРД оспаривал введение санкций. НРД является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе.

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Платон Щукин
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