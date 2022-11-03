Российский депозитарий оспорил западные санкции

НРД обратился в Совет ЕС с обжалованием введения санкций

Национальный расчетный депозитарий (НРД), который входит в группу Московской биржи, оспорил введение санкций со стороны европейских стран. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте площадки.

Речь идет о включении НРД в санкционные списки ЕС 3 июня 2022 года. В сообщении подчеркивается, что депозитарий предпринимает все необходимые действия для высвобождения заблокированных несанкционных активов. «Так, НРД ввел маркетинговый период по широкому спектру операций с целью обеспечения возможности разблокировок активов участников финансового рынка», — говорится в сообщении. Запросы в уполномоченные органы уже отправлены, ответа пока нет. В депозитарии подчеркнули, что на сегодняшний момент предприняли все зависящие от него действия.

Национальный расчетный депозитарий, входящий в структуру Московской биржи, попал под европейские санкции в начале лета. Это привело к заморозке активов российских инвесторов, а также полагающихся им выплат по ценным бумагам. НРД является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе.