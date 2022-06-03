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Главный российский депозитарий попал под европейские санкции

Российский Национальный расчетный депозитарий попал под санкции ЕС в рамках шестого пакета

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в структуру Московской биржи, попал под европейские санкции в рамках шестого пакета, опубликованного официальным журналом Евросоюза.

«Он играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой, что прямо или косвенно позволяет российскому правительству проводить свою деятельность», — говорится в релизе ЕС.

НРД является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе. В начале июня Минфин объявил, что собирается обслуживать через него номинированный в иностранной валюте госдлолг и производить выплаты держателям облигаций. Ранее функции агента выполнял лондонский филиал американского Citibank.

Первые проблемы у НРД появились в марте после того, как европейская депозитарно-клиринговая система Clearstream заблокировала его счета, лишив российских инвесторов доступа к части ценных бумаг эмитентов их ЕС — тех, что не находятся на обслуживании в НРД. Собственные ограничения вел еще один европейский депозитарий — Euroclear. Таким образом, был разорван «мост» между российским и европейскими депозитариями.

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Платон Щукин
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