Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:59, 20 декабря 2022Экономика

В Европе разрешили высвободить часть средств россиян из-под блокировки

Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные из-за санкций средства россиян

Фото: Horst Galuschka / picture alliance via Getty Images

Часть замороженных из-за санкций активов российских инвесторов решили разблокировать. Соответствующую лицензию выдало Министерство финансов Люксембурга.

Речь идет о средствах (ценных бумагах и купонном доходе), которые застряли в международной финансовой системе Clearstream до введения санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД) 3 июня 2022 года. Инвесторам вернут доступ к активам только для прекращения всех операций, контрактов и других соглашений. Лицензия будет действовать до 7 января 2023 года включительно.

После прекращения всех операций владельцы активов в течение 10 рабочих дней после этого и не позднее пяти рабочих дней после 7 января должны предоставить Минфину Люксембурга письменные подтверждения.

Материалы по теме:
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным. Стоит ли держать в нем свои сбережения?
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным.Стоит ли держать в нем свои сбережения?
9 сентября 2022
На крови. История фанатки Стива Джобса, которая обманула миллионеров и провернула крупнейшую аферу современности
На крови.История фанатки Стива Джобса, которая обманула миллионеров и провернула крупнейшую аферу современности
19 декабря 2022

Средства российских инвесторов были массово заблокированы в июне из-за попадания НРД, входящего в структуру Московской биржи, под европейские санкции. Он является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе. Введение мер в отношении НРД, который уже находился под ограничениями со стороны международных депозитариев Euroclear и Clearstream, также повлекло за собой заморозку полагающихся инвесторам выплат — дивидендов и купонов.

В начале ноября НРД оспорил введение санкции, в документе подчеркивалось, что на сегодняшний момент депозитарий предпринял все зависящие от него действия для разблокировки активов. Ответа на отправленные в уполномоченные органы запросы пока нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Кремль подтвердил поездку Путина в зону спецоперации
В Роспотребнадзоре назвали главное вирусное заболевание в России
Прокуратура выбрала наказание для рыбинского маньяка
В Европе разрешили высвободить часть средств россиян из-под блокировки
Пропавшую без вести собаку нашли спустя 14 месяцев в тысячах километров от дома
На рынок вернутся смартфоны со съемными аккумуляторами
В Роспотребнадзоре предупредили о тяжелых последствиях гриппа
Месси посвятил победу на чемпионате мира Марадоне
Финляндия отреагировала на кувалды во дворе посольства в Москве
Невеста выгнала подругу с девичника из-за неподобающей прически и была обругана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.