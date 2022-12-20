В Европе разрешили высвободить часть средств россиян из-под блокировки

Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные из-за санкций средства россиян

Часть замороженных из-за санкций активов российских инвесторов решили разблокировать. Соответствующую лицензию выдало Министерство финансов Люксембурга.

Речь идет о средствах (ценных бумагах и купонном доходе), которые застряли в международной финансовой системе Clearstream до введения санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД) 3 июня 2022 года. Инвесторам вернут доступ к активам только для прекращения всех операций, контрактов и других соглашений. Лицензия будет действовать до 7 января 2023 года включительно.

После прекращения всех операций владельцы активов в течение 10 рабочих дней после этого и не позднее пяти рабочих дней после 7 января должны предоставить Минфину Люксембурга письменные подтверждения.

Средства российских инвесторов были массово заблокированы в июне из-за попадания НРД, входящего в структуру Московской биржи, под европейские санкции. Он является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе. Введение мер в отношении НРД, который уже находился под ограничениями со стороны международных депозитариев Euroclear и Clearstream, также повлекло за собой заморозку полагающихся инвесторам выплат — дивидендов и купонов.

В начале ноября НРД оспорил введение санкции, в документе подчеркивалось, что на сегодняшний момент депозитарий предпринял все зависящие от него действия для разблокировки активов. Ответа на отправленные в уполномоченные органы запросы пока нет.