Бельгия назвала сумму заработка на арестованных российских активах

Бельгия получила доход в размере 625 миллионов евро на арестованных российских активах

Замороженные в Бельгии российские финансовые активы позволили стране получить непредвиденный доход в размере 625 миллионов евро. Об этом со ссылкой на данные казначейства сообщило издание Le Soir.

Дополнительные средства обнаружены во время последнего бюджетного контроля. Дело в том, что международный депозитарий Euroclear зарегистрирован именно в Бельгии. А в нем выплаты по купонам и облигациям с истекающим сроком погашения приводят к росту объема средств.

При этом Euroclear не только хранит средств, но и инвестирует. В результате таких вложений за год депозитарий получил сверхприбыль в размере 821 миллиона евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке.

Бельгия является рекордсменом по объему блокировки российских средств — 250 миллиардов евро. Как объяснял генеральный управляющий администрации казначейства Александр де Гест, речь идет о 191,9 миллиарда евро трансакций и 58,7 миллиарда евро активов.

Комментируя идею передать заблокированные российские средства Киеву для восстановления экономики, де Гест заметил, что для этого нужен нормативный акт на европейском уровне. В настоящее время и конституция Бельгии, и европейские договоры запрещают такие действия.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года чистая прибыль Euroclear выросла на 162 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 1,2 миллиарда евро.