Европейская компания рекордно нажилась на заблокированных активах россиян

Euroclear получила чистую прибыль от заблокированных активов россиян в размере €597 млн

По итогам 2022 года чистая прибыль (за вычетом налогов и других обязательных выплат) международного холдинга Euroclear рекордно выросла — доходы европейской компании увеличились на 162 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 1,2 миллиарда евро. Половина этой суммы пришлась на доходы от инвестирования замороженных активов россиян — за год холдинг получил прибыль в размере 597 миллионов евро, сказано в его отчете на сайте.

Речь идет о заблокированных средствах российских инвесторов (дивиденды, купонные выплаты и погашения по ценным бумагам), к которым у них нет доступа из-за введения санкций против Национального расчетного депозитария (НРД). НРД является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе.

В конце декабря прошлого года на счету Euroclear оказалось 124 миллиарда евро — за год прирост составил 99 миллиардов евро. Группа инвестировала эти средства и получила от реализации активов россиян общий доход до вычета налогов в размере 821 миллиона евро. Холдинг признает, что потерял определенный доход от прекращения деятельности в России, однако «более чем компенсировал потери» и смог нажиться на инвестициях замороженных средств российских инвесторов. Совет директоров компании прогнозирует, что процентный доход продолжит расти по мере накопления заблокированных платежей и погашений, однако в 2023 году темпы роста будут более медленными.

Ранее Euroclear также заявил, что отказывается от использования российского рубля в качестве расчетной валюты, и 8 февраля закрыл корреспондентский счет в российском подразделении банка ING Group. В связи с этим компания перестает принимать российскую валюту на любые другие рублевые счета, открытые на ее имя. Кроме того, 8 февраля остатки российской валюты на счетах будут конвертированы в евро.