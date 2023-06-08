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06:01, 8 июня 2023Экономика

В России заморозили европейские активы на сотни миллиардов рублей

Forbes: Россия зеркально заблокировала активы Euroclear и Clearstream на ₽229,1 млрд

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия в качестве зеркальной меры заморозила активы международных депозитариев бельгийской компании Euroclear и люксембургской Clearstream на общую сумму порядка 229,1 миллиарда рублей (2,6 миллиарда евро). Об этом пишет Forbes со ссылкой на отчеты компаний за 2022 год.

Согласно отчету Euroclear, на конец 2022 года на счетах типа «С» и «И» было заблокировано 188,5 миллиарда рублей и 28,9 миллиарда рублей соответственно. В сводке Clearstream приводится общая стоимость замороженных в России средств в размере 134,1 миллиона евро (примерно 11,7 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что россияне готовят коллективный иск к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream, чтобы те разблокировали активы за рубежом. Российские инвесторы рассчитывают получить свои средства обратно за счет взыскания активов иностранцев, которые вкладывались в ценные бумаги страны. Эти деньги были зеркально заблокированы в национальном расчетном депозитарии (НРД) в ответ на западные санкции.

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    Марина Совина
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