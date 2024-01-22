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19:15, 22 января 2024Мир

Лавров обвинил США в блокировании расследования аварии на «Северных потоках»

Лавров: США блокируют любые попытки расследовать аварии на «Северных потоках»
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

США блокируют любые попытки расследовать аварии на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», и власти европейских стран смирились с этим положением дел. С таким обвинением на заседании Совбеза ООН выступил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция мероприятия доступна на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Даже не буду заострять тему террористических актов на трубопроводах "Северные потоки". США намертво блокируют любые попытки провести честное международное расследование, а нынешние европейские лидеры, прежде всего в Германии, покорно молчат, смирившись с публичным унижением», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что версия о возможном подрыве газопроводов западными спецслужбами является правдоподобной. Он также отметил, что подрыв мог быть совершен группой спецназа одной из стран Запада с применением аппаратов, позволявших погружаться на 250 метров.

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      Виктория Кондратьева
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