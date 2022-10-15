Швеция отказалась сотрудничать с ФРГ и Данией по делу о ЧП на «Северных потоках»

Spiegel: Швеция, ФРГ и Дания отказались совместно расследовать ЧП на «Северных потоках»

Швеция не стала делиться с Германией и Данией результатами расследования инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» из-за высокого уровня секретности, пишет еженедельный немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, Стокгольм отказался от создания международной совместной следственной группы по делу о ЧП на российских газопроводах. Власти Швеции объяснили это тем, что уровень секретности результатов расследования является слишком высоким. В связи с этим страна отказалась делиться данными, пишет автор.

Швеция, Дания и Германия не будут формировать совместную следственную группу для расследования утечек на трубопроводах Nord Stream. Швеция отказалась от создания международной Совместной следственной группы (JIT). Согласно источникам, Стокгольм обосновал отказ тем, что гриф секретности результатов расследования слишком высок, чтобы делиться ими с другими странами Der Spiegel немецкий журнал

Реакция Берлина

Шведская сторона не стала комментировать свою позицию. В ФРГ на отказ Стокгольма отреагировали, заявив, что еще надеются на сотрудничество с местными властями. Следователи в Берлине должны оценить изображения подводного беспилотника Бундесвера Sea Cat. По некоторым данным, на снимках виден более крупный кратер, свидетельствующий о мощном взрыве. При этом на большей протяженности трубопровод полностью перебит.

Эксперты считают, что течение могло смыть части трубы после происшествий. Журнал со ссылкой на специалистов допустил, что для взрыва потребовалось взрывное устройство мощностью, сопоставимой с 500 килограммами тротила.

Взрывы были настолько сильными, что несколько институтов, обычно занимающихся мониторингом землетрясений, зафиксировали значительные сейсмические выбросы. После первоначального анализа немецкие власти предполагают, что была взрывная сила, сравнимая с 500 килограммами тротила Der Spiegel немецкий журнал

Взрывы на газопроводах

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу, «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2», произошли взрывы, приведшие к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Как и ФРГ, эти страны подозревают целенаправленную диверсию. В Швеции заявили о значительном ущербе газопроводам.

После осмотра места преступления Служба государственной безопасности Швеции может заявить, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам Cлужба безопасности Швеции

Спустя несколько дней после взрывов Россия предложила поставлять Европе газ по неповрежденной нитке «Северного потока-2». Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки «Северных потоков» будут более непригодны для использования и их закроют навсегда.

Реакция России

Расследование проводилось без участия России. На это министерство иностранных дел РФ напомнило, что ранее подобные ситуации назывались диверсиями, терактами и экстремизмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдными обвинения о причастности России к разрушению собственной газовой инфраструктуры и заявила, что Москва будет добиваться «проведения всестороннего открытого расследования с участием представителей российских компетентных ведомств и, конечно, "Газпрома"».

Стокгольм стесняется назвать вещи своими именами? С чего бы такая деликатность. Опасаются грядущих находок? Мария Захарова официальный представитель МИД России

Президент РФ Владимир Путин указал на то, что Россию не подпускают к расследованию утечек газа на трубопроводах.