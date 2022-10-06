В МИД России ответили на выводы Швеции по утечкам на «Северном потоке»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на выводы расследования Швеции по утечкам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
Дипломат особо подчеркнула, что правоохранители назвали произошедшие взрывы саботажем, напомнив, что ранее подобные ситуации назывались диверсиями, терактами и экстремизмом.
«Стокгольм стесняется назвать вещи своими именами? С чего бы такая деликатность. Опасаются грядущих находок?» — написала Захарова.
Ранее стало известно, что Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Установлено, что на объектах произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Отмечается, что с места преступления также были изъяты улики.
Утечки на «Северных потоках» произошли в результате взрывов 26 сентября. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.