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В МИД России ответили на выводы Швеции по утечкам на «Северном потоке»

Захарова: Швеция не называет вещи своими именами в выводах по утечкам на «Северном потоке»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на выводы расследования Швеции по утечкам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Дипломат особо подчеркнула, что правоохранители назвали произошедшие взрывы саботажем, напомнив, что ранее подобные ситуации назывались диверсиями, терактами и экстремизмом.

«Стокгольм стесняется назвать вещи своими именами? С чего бы такая деликатность. Опасаются грядущих находок?» — написала Захарова.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Установлено, что на объектах произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Отмечается, что с места преступления также были изъяты улики.

Утечки на «Северных потоках» произошли в результате взрывов 26 сентября. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

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Марина Совина
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