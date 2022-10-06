Швеция завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Об этом в четверг, 6 октября, сообщается на сайте ведомства.

«Расследование места преступления, проведенное службой безопасности на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», в настоящее время завершено. Расследование усилило подозрения в грубой диверсии», — говорится в заявлении.

Установлено, что на объектах произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Сообщается, что с места преступления также были изъяты улики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться участия в расследовании диверсий на газопроводах. Она также назвала абсурдными обвинения о причастности России к разрушению собственной газовой инфраструктуры.

Утечки на «Северных потоках» произошли в результате взрывов 26 сентября. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией. Федеральное управление уголовной полиции Германии также назвало утечку на газопроводах целенаправленным саботажем.