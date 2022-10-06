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Швеция завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Swedish Coast Guard / AP

Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Об этом в четверг, 6 октября, сообщается на сайте ведомства.

«Расследование места преступления, проведенное службой безопасности на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», в настоящее время завершено. Расследование усилило подозрения в грубой диверсии», — говорится в заявлении.

Установлено, что на объектах произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Сообщается, что с места преступления также были изъяты улики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться участия в расследовании диверсий на газопроводах. Она также назвала абсурдными обвинения о причастности России к разрушению собственной газовой инфраструктуры.

Утечки на «Северных потоках» произошли в результате взрывов 26 сентября. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией. Федеральное управление уголовной полиции Германии также назвало утечку на газопроводах целенаправленным саботажем.

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Алина Гончарова
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