Полиция Германии высказалась о причастных к утечке на «Северных потоках»

Spiegel: полиция ФРГ допустила причастность государств к утечкам на «Северных потоках»

Федеральное управление уголовной полиции Германии назвало утечку на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» целенаправленным саботажем. Это следует из письма ведомства представителям экономики, передает Spiegel.

Полиция не располагает данными, кто именно совершил диверсию, но допускает причастность к этому того или иного государства. «На фоне высокой сложности исполнения преступления и соответствующей подготовки представляется вероятным действие государственных субъектов», — говорится в ее заявлении.

Ведомство также предупредило о риске новых диверсий на объектах критически важной инфраструктуры, возможно, даже в больших масштабах, например, на газопроводах, терминалах сжиженного природного газа, линиях электропередач.

Ранее заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что США не были каким-либо образом причастны к происшествию на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Четыре утечки были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Nord Stream заявил о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

