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Россия добьется участия в расследовании диверсии на «Северных потоках»

Захарова: Россия будет добиваться участия в расследовании диверсии на «Северных потоках»

Фото: Markus Schreiber / AP

Россия будет добиваться участия в расследовании диверсий на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Со своей стороны мы рассматриваем действия по повреждению газопроводов "Северный поток-1“ и "Северный поток-2" как умышленную диверсию против важнейшего объекта инфраструктуры РФ и будем добиваться проведения всестороннего открытого расследования с участием представителей российских компетентных ведомств и, конечно, "Газпрома"», — сказала дипломат.

Захарова назвала абсурдными обвинения о причастности Москвы к разрушению собственной газовой инфраструктуры. «Хотела бы просто напомнить, что в эту инфраструктуру был вложен колоссальный объем инвестиций. Это не просто выделенные деньги, которые не были реализованы и освоены, он работал, это огромные капиталовложения, которые привели к созданию уникальной безопасной и эффективной системы энергетического обеспечения европейского континента», — заключила она.

Ранее МИД России обвинил Данию в нежелании сотрудничать в расследовании аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам Захаровой, нежелание Копенгагена сотрудничать может говорить о том, что датские власти знают, кто виновен в утечках.

Утечки на «Северных потоках» произошли в результате взрывов 26 сентября. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией. Федеральное управление уголовной полиции Германии также назвало утечку на газопроводах целенаправленным саботажем.

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Анжелика Бережная
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