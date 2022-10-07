Швеция завершила осмотр мест утечек на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции завершила расследование мест утечек на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Об этом 6 октября сообщили на сайте ведомства.

В результате осмотра правоохранители «усилили подозрения в грубой диверсии».

После осмотра места преступления Служба государственной безопасности Швеции может заявить, что на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам Cлужба безопасности Швеции

В сообщении отмечается, что расследование было проведено при поддержке береговой охраны, Вооруженных сил Швеции и шведской полиции. «Это было очень хорошо функционирующее сотрудничество»,— отметили в службе безопасности.

Расследование проводилось без участия России

На выводы расследования Швеции отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что правоохранители назвали произошедшие взрывы саботажем, напомнив, что ранее подобные ситуации назывались диверсиями, терактами и экстремизмом.

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Она также назвала абсурдными обвинения о причастности России к разрушению собственной газовой инфраструктуры и заявила, что Москва будет добиваться «проведения всестороннего открытого расследования с участием представителей российских компетентных ведомств и, конечно, "Газпрома"». О том, что Россия настаивает на международном расследовании утечек на газопроводах, также говорил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Помимо этого он потребовал подключить к расследованию Германию.

Ранее МИД России обвинил Данию в отсутствии стремления сотрудничать в расследовании аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам Захаровой, нежелание Копенгагена сотрудничать может говорить о том, что датские власти знают, кто виновен в утечках.

В России назвали заинтересованных в повреждениях газопровода

Вице-премьер России Александр Новак назвал три заинтересованные в выводе из строя «Северных потоков» страны. По его мнению, это те государства, власти которых ранее выражали свою негативную позицию к работе газопроводов. «И США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать, они все сделают для этого", поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться», — заявил он.

Генпрокурор России Игорь Краснов также отметил, что Запад не скрывал действия по разрушению «Северных потоков». «Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов "Северный поток"», — рассказал Краснов. Такие действия Запада он называл «массовой шизофренией».

Экологическая угроза

Также в районе, где произошли утечки из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», проводили исследование ученые. Они выяснили, что содержание метана в тысячу раз превышает норму. Подобная концентрация газа может оказать воздействие на морской планктон, предупреждают специалисты.

Об экологической угрозе в недавнем письме ООН предупреждали Швеция и Дания. Страны заявили о беспокойстве по поводу того, что из-за значительных объемов выбросов парниковых газов инцидент может сказаться на климате и Балтийском море. По состоянию на 29 сентября радиус выбросов газа на поверхности воды в Швеции достигал 900 и 200 метров, в Дании — 55 и 680 метров.

Утечки на «Северных потоках» произошли в результате взрывов 26 сентября. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки «Северных потоков» будут более непригодны для использования и их закроют навсегда. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.