Названы негативные последствия утечки на «Северных потоках»

Дания и Швеция заявили о негативном воздействии утечки на «Северных потоках» на климат

Утечки на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» могут негативно воздействовать на климат. Последствия инцидента назвали Дания и Швеция в письме ООН, передает ТАСС.

Согласно документу, взрывы произошли вечером 26 сентября в международных водах, магнитуда возникших в результате взрывов землетрясений составила 2,3 и 2,1 по шкале Рихтера. Страны заявили о своем беспокойстве по поводу того, что из-за значительных объемов выбросов парниковых газов инцидент может сказаться на климате и Балтийском море.

«Вся доступная информация свидетельствует о том, что эти взрывы — результат преднамеренных действий. Такие действия недопустимы, подвергают опасности международную безопасность и дает основания нам для глубокого беспокойства», — заявили Дания и Швеция. На данный момент проводятся соответствующие расследования и принимаются необходимые меры.

По состоянию на 29 сентября радиус выбросов газа на поверхности воды в Швеции достигал 900 и 200 метров, в Дании — 55 и 680 метров. Власти ограничили движение морских и воздушный судов в районе утечек. Оператор «Северного потока — 1» предполагает, что утечки газа будут продолжаться до 2 октября, состояние «Северного потока — 2» пока не было оценено.

Ранее организация Clean Air Task Force заявила, что человечество может столкнуться с климатической катастрофой из-за утечки на «Северных потоках». Ученые пытаются подсчитать объем метана, который попал в атмосферу в результате инцидента. Они опасаются, что показатели могут оказаться худшими в истории.