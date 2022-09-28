Определены возможные последствия утечки на «Северных потоках»

Bloomberg: последствия утечки на «Северных потоках» могут быть катастрофическими

Человечество может столкнуться с климатической катастрофой из-за утечки газа на трубопроводах «Северный поток» в Балтийском море. Возможные последствия инцидентов попытались определить ученые, сообщает Bloomberg.

Специалисты пытаются подсчитать объем метана, который попал в атмосферу в результате утечки. Он считается одним из самых опасных парниковых газов. Ученые опасаются, что показатели могут оказаться худшими в истории. «Учитывая то, что за двадцать лет воздействие тонны метана на климат более чем в 80 раз превышает воздействие углекислого газа, перспектива масштабного и очень разрушительного выброса вызывает большое беспокойство. На данный момент существует ряд неопределенностей, но, если эти трубопроводы выйдут из строя, воздействие на климат будет катастрофическим или даже беспрецедентным», — заявил старший научный сотрудник организации Clean Air Task Force Дэвид Маккейб.

Оценка уровня выбросов метана считается сложной задачей. Работу ученых также осложняет то, что им труднее получить данные об утечке над водой. Они также должны взять во внимание, при какой температуре и давлении газ находился в трубах и на какой глубине. Некоторые ученые подсчитали, что было выброшено около 115 тысяч тонн метана — показатель равен годовым выбросам от двух миллионов автомобилей.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. Позднее Датское энергетическое управление подтвердило, что утечки из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть следствием преднамеренного действия. Шведский сейсмолог Бьорн Лунд раскрыл, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подводных взрыва. Один взрыв произошел ночью, а другой — вечером понедельника.