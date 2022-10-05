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МИД России потребовал расследовать утечки на «Северных потоках»

МИД России потребовал расследовать утечки на газопроводах «Северный поток»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Swedish Coast Guard / Handout via TT News Agency

Москва настаивает на международном расследовании утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин. Цитату приводит РИА Новости.

Он также потребовал подключить к расследованию Россию и Германию. Дипломат также прокомментировал совещание Совбеза ООН от 30 сентября, посвященное происшествиям.

«Понятно, что не было принято решений, но прозвучало общее мнение о том, что это диверсия и необходимо расследование. Мы поддерживаем это, должно быть действительно [проведено] расследование», — отметил Вершинин.

Утечки произошли сразу на двух ветках российских экспортных газопроводов 26 сентября. Германия, Дания и Швеция предполагают, что могла произойти диверсия.

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Виктория Кондратьева
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