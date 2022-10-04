Генпрокурор России заявил о действиях Запада по разрушению «Северных потоков»

Генпрокурор России Краснов: Запад не скрывал действия по разрушению «Северных потоков»

Генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком заявил, что Запад не скрывал действия по разрушению «Северных потоков». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

«Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов «Северный поток». Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию. Согласитесь — полная шизофрения, причем массовая», — рассказал Краснов.

Он добавил, что в таких непростых условиях особенно ценна позиция Вьетнама, который несмотря на провокации западных стран остался стратегическим партнером России.

Ранее стало известно, что Генпрокурор Краснов рассказал о возврате незаконно выведенных из России активов.