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Генпрокурор Краснов рассказал о возврате незаконно выведенных из России активов

Генпрокурор Краснов заявил о попытках отдельных стран помешать возврату активов в Россию

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что некоторые страны создают искусственные проблемы с целью помещать возврату незаконно выведенных активов в Россию. Об этом в пятницу, 23 сентября, он рассказал на 20-м заседании генеральных прокуроров государств-членов ШОС в Астане, его слова цитирует ТАСС.

«Это в том числе попытки использования конфискационных механизмов в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов, а также ограничение участия российских делегатов на международных площадках», — отметил Краснов.

Он добавил, что такие подходы подрывают доверие к инициативе об обмене информацией и содействии в возврате средств. При этом, по мнению генпрокурора, от отказа правоохранителей из других государств от сотрудничества «выигрывают только преступники».

Краснов также сказал о важности сохранения системы международных обязательств.

Ранее 23 сентября Краснов заявил, что по требованию Генпрокуратуры РФ за границей арестованы активы на 500 миллионов долларов. По его словам, обеспечительные меры наложены на 60 объектов недвижимости.

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Елизавета Новикова
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