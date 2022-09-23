Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Генпрокурор России заявил об аресте за границей активов на полмиллиарда долларов

По требованию Генпрокуратуры РФ за границей арестованы активы на 500 миллионов долларов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

За границей арестованы активы на 500 миллионов долларов по требованию российской прокуратуры. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов на встрече с коллегами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящей в Астане. Выдержки из выступления предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По его словам, обеспечительные меры наложены на 60 объектов недвижимости и финансы на общую сумму в полмиллиарда долларов. Завершается работа над законопроектом, который позволит Генпрокуратуре России обращаться к иностранным государствам за возвратом активов из-за рубежа.

Краснов отметил совместную работу прокуратуры, следственных органов, оперативных служб, финансовой разведки, банковского и фискального контроля по возвращению незаконно выведенных из страны средств. Он указал, что некоторые страны создают искусственные проблемы в этой работе в угоду политической конъюнктуре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир»
Два человека выиграли более миллиарда долларов в лотерею и разделили деньги
Российский депутат приехал на Донбасс
В России раскритиковали миссию НАСА
В ЛНР обвинили украинских военных в попытках сорвать референдум
Стала известна замена ушедшим из российских торговых центров магазинам
В Херсоне сообщили об обстреле во время референдума
Певица Валерия объявила об остановке концертной деятельности
Изъятые у главного нотариуса Подмосковья миллионы и иномарки показали на видео
Президент Bellator раскрыл имя возможного соперника Федора Емельяненко
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.