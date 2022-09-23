Генпрокурор России заявил об аресте за границей активов на полмиллиарда долларов

По требованию Генпрокуратуры РФ за границей арестованы активы на 500 миллионов долларов

За границей арестованы активы на 500 миллионов долларов по требованию российской прокуратуры. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов на встрече с коллегами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящей в Астане. Выдержки из выступления предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По его словам, обеспечительные меры наложены на 60 объектов недвижимости и финансы на общую сумму в полмиллиарда долларов. Завершается работа над законопроектом, который позволит Генпрокуратуре России обращаться к иностранным государствам за возвратом активов из-за рубежа.

Краснов отметил совместную работу прокуратуры, следственных органов, оперативных служб, финансовой разведки, банковского и фискального контроля по возвращению незаконно выведенных из страны средств. Он указал, что некоторые страны создают искусственные проблемы в этой работе в угоду политической конъюнктуре.