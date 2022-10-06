Содержание метана из-за утечек в «Северных потоках» превысило норму в тысячу раз

Ученые констатировали превышение концентрации метана в местах утечек с «Северных потоков»

В районе, где произошли утечки из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» содержание метана в тысячу раз превышает норму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Шведское радио.

Там побывало исследовательское судно «Скагерак», данные собирали в радиусе нескольких морских миль от мест утечек. Ученые констатировали, что подобная концентрация газа может оказать воздействие на морской планктон. Однако, чтобы точнее оценить ситуацию, необходимы дополнительные исследования.

Об экологической угрозе в недавнем письме ООН предупреждали Швеция и Дания. Страны заявили о беспокойстве по поводу того, что из-за значительных объемов выбросов парниковых газов инцидент может сказаться на климате и Балтийском море.

В свою очередь организация Clean Air Task Force заявила, что человечество может столкнуться с климатической катастрофой из-за утечки на «Северных потоках». Ученые пытаются подсчитать объем метана, который попал в атмосферу в результате инцидента. Они опасаются, что показатели могут оказаться худшими в истории.

Утечки на «Северных потоках» произошли в результате взрывов 26 сентября. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.