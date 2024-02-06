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13:30, 6 февраля 2024Мир

В Кремле указали на неоднократные попытки получить данные по «Северным потокам»

Песков: Россия неоднократно запрашивала данные по «Северным потокам»
СюжетДиверсии в России

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Россия с интересом ожидает вердикт Швеции по диверсии на «Северных потоках», но ни разу не получила ответ на запрос о подробностях расследования. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Россия неоднократно запрашивала эти данные, но ни разу этими данными с нами никто не делился. Нам эти данные не представляли», — указал он.

По словам Пескова, результаты расследования очень важны, поскольку взрывы на «Северных потоках» были направлены против критически важной международной инфраструктуры. Он подчеркнул, что «нельзя оставлять без определения» тех, кто стоял за диверсией, был исполнителем и заказчиком.

Ранее посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф заявил, что расследование по делу о «Северных потоках» конфиденциальное. Он уточнил, что следствие отказалось делиться его деталями не только с российскими коллегами, и с бундестагом.

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      Дарья Балацкая
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