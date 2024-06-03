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11:42, 3 июня 2024Силовые структуры

Россия направила дополнительные запросы Западу о терактах на «Северных потоках»

Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы США и Европе о теракте на СП
СюжетРасследование терактов на газопроводе «Северный поток»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Генпрокуратура России направила дополнительные запросы компетентным органам США и странам Европы в рамках расследования терактов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Запросы направлены, в частности, Германии, Франции и Кипру.

В российском ведомстве указали, что компетентные органы США, Кипра и Франции не расследовали финансирование подрывов, а немецкие силовики уклоняются от сотрудничества с Россией, предусмотренного международными обязательствами. Перечисленные государства являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, напомнили в Генпрокуратуре, поэтому их компетентные органы должны принимать меры по расследованию терроризма, содействовать в добывании доказательств и привлечении виновных к уголовной ответственности.

13 мая сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы ведомства о расследовании терактов на «Северных потоках» покажут миру, кто стоит за этими взрывами.

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      Любовь Ширижик
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