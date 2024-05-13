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12:14, 13 мая 2024Силовые структуры

Краснов заявил об ожидании ответов от США и Европы по «Северным потокам»

Краснов: ответы США и ФРГ покажут, кто стоит за подрывом «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы ведомства о расследовании терактов на «Северных потоках» покажут миру, кто стоит за этими взрывами. Об этом сообщает РИА Новости.

Генпрокуратура в апреле направила запросы в компетентные органы этих стран. «Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями», — считает Краснов.

3 апреля стало известно, что Генпрокуратура России направила США, Германии, Франции и Кипру запросы группы депутатов Госдумы о расследовании причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию терактов на территории страны, а также к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» («СП»).

Запрос о сотрудничестве с компетентными органами этих стран был направлен после изучения представленных материалов из обращения парламентариев Андрея Красова, Николая Харитонова и Яны Лантратовой, а также философа Александра Дугина и бывшего депутата Рады Андрея Деркача.

В Генпрокуратуре надеются на добросовестность иностранных партнеров при рассмотрении российского запроса и исполнении обязательств по расследованию и предоставлении информации, возложенных на них Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года. Также в ведомстве призвали зарубежных коллег исключить политический характер во взаимодействии с Россией.

Аналогичный запрос о расследовании западного следа в совершенных на территории страны терактах депутаты направили в Следственный комитет России.

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      Екатерина Кашурникова
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