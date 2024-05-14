Названы фамилии украинцев, причастных к подрыву «Северных потоков». Что о них известно?

Деркач назвал фамилии украинцев, прикрывавших подрыв «Северных потоков»

Бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач назвал имена участвовавших во взрывах на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» украинских офицеров, а также заявил о причастности бывшего помощника посла США на Украине Кристофера Смита к подготовке. Политик прокомментировал свое участие в публичном обращении депутата Государственной Думы Николая Харитонова к правоохранительным органам России, США и Германии с требованием расследовать взрыв на «Северном потоке» на предмет терроризма. С заявлением он выступил в интервью агентству БелТА.

К подготовке взрыва причастен американский дипломат

По словам Деркача, в его распоряжении оказались имена практически всей группы украинцев, выполнявших функцию прикрытия при подрыве газопроводов. Экс-депутат Рады отметил, что материалы о причастности американских и украинских спецслужб публиковались западными журналистами, в частности, американским расследователем Сеймуром Хершем. В качестве доказательств источников финансирования операции политик назвал проводки компании Burisma, связанной с сыном президента США Джо Байдена Хантером Байденом.

Роман Червинский, экс-полковник Сил специальных операций (ССО) Украины

Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер седьмого управления контрразведки СБУ

Варава Олег Юрьевич

Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белой Церкви Киевской области

Ситало Марина Александровна, профессиональный дайвер

Бургомистренко Андрей Анатольевич, специалист по работе с радиоактивными отходами

Кристофер Смит, бывший помощник посла США на Украине

Андрей Деркач Фото: Petro Zhuravel / Wikipedia

Экс-депутат Рады заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) тесно сотрудничали со спецслужбами третьих стран. В частности, диверсионная группа готовилась в Житомирской области на Украине, а также в Румынии. По его словам, операцию по прикрытию в рамках атаки на «Северные потоки» координировало ЦРУ.

Мы же не отнимаем опыт [американского] ЦРУ или [британского] МИ-6 при подготовке подобных операций. У них достаточно богатый опыт использования прокси или легенд для формирования определенной позиции, ухода от ответственности Андрей Деркач бывший депутат Верховной Рады

По информации Деркача, одной из ключевых фигур в организации теракта стал экс-заместитель посла США на Украине Кристофер Смит, занимавший должность в 2022-2023 годах. В настоящий момент Смит является заместителем помощника госсекретаря по Восточной Европе и политике и региональным вопросам в Бюро по делам Европы и Евразии. По версии политика, именно американский дипломат отвечал за формирование легенды и выдачу поддельных румынских паспортов участникам группы.

С украинскими спецслужбами сотрудничал специалист по обращению с радиоактивными отходами

Деркач также сообщил, что в организации взрыва участвовал Андрей Бургомистренко, руководивший украинским государственным предприятием по обращению с радиоактивными отходами «Радон». «Бургомистренко — специалист в этой области. И у нас на сегодняшний день в проверке находится информация о работе спецслужб Украины по созданию "грязной бомбы"», — подчеркнул политик.

Согласно данным на сайте предприятия, «Радон» занимается охраной радиоактивных отходов, в том числе в зоне заражения вокруг Чернобыльской атомной станции и в Днепропетровской области. По мнению Деркача, работа данного предприятия может использоваться украинским руководством для попыток ядерного шантажа. Он подчеркнул, что западные политики осведомлены о действиях Киева.

Вопрос в другом: они [западные политики] знают об этом, участвуют в этом или руководят этим процессом с точки зрения эскалации? На самом деле это очень важный и серьезный вопрос Андрей Деркач бывший депутат Верховной Рады

Место подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Сееврный поток-2». Фото: Swedish Coast Guard / AP

Подозреваемые связаны со стратегически важными объектами Украины

Координатором группы со стороны украинских спецслужб, по данным Деркача, был Роман Червинский — бывший полковник Сил специальных операций (ССО) Украины, находящийся в настоящий момент в СИЗО. При этом, как утверждают украинские правоохранительные органы, в июле 2022 года по вине офицера произошел удар по военному аэродрому Канатово и объекту украинских железных дорог вблизи Кропивницкого.

Одной из упомянутых Деркачом персон стала 50-летняя Марина Ситало, которую он назвал одним из главных промышленных дайверов на Украине. Из открытых данных следует, что женщина неоднократно участвовала в дайвинге за пределами Украины. Также известно, что она с коллегами участвовала в тренировках в бассейне завода «Мотор Сич» — стратегически важного объекта, производящего и обслуживающего авиационные двигатели, в том числе и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пустой морской дымовой буй, обнаруженный недалеко от газопровода «Северный поток-2». Фото: Kenneth S Larsen / Danish Ministry of Defence / Reuters

Деркач не исключил содействие Запада в расследовании подрыва

Несмотря на обвинения западных спецслужб в организации теракта, бывший депутат Рады не исключил помощь европейских политиков в расследовании. Он подчеркнул, что Германия потеряла, по разным оценкам, порядка 300 миллиардов долларов с 2022 года.

Укладка участка трубы газопровода «Северный поток-2». Фото: Stefan Sauer /dpa-Zentralbild / Globallookpress.com

Там [в Германии] есть и политические силы, и юристы, готовые поддержать процедурно и юридически действия по принуждению к расследованию Андрей Деркач бывший депутат Верховной Рады

Также, по его мнению, сторонники объективного расследования есть как в США, так и во Франции. Деркач добавил, что никто не даст замолчать тему подрыва «Северных потоков».