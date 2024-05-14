Названы фамилии украинцев, причастных к подрыву «Северных потоков». Что о них известно?
Бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач назвал имена участвовавших во взрывах на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» украинских офицеров, а также заявил о причастности бывшего помощника посла США на Украине Кристофера Смита к подготовке. Политик прокомментировал свое участие в публичном обращении депутата Государственной Думы Николая Харитонова к правоохранительным органам России, США и Германии с требованием расследовать взрыв на «Северном потоке» на предмет терроризма. С заявлением он выступил в интервью агентству БелТА.
К подготовке взрыва причастен американский дипломат
По словам Деркача, в его распоряжении оказались имена практически всей группы украинцев, выполнявших функцию прикрытия при подрыве газопроводов. Экс-депутат Рады отметил, что материалы о причастности американских и украинских спецслужб публиковались западными журналистами, в частности, американским расследователем Сеймуром Хершем. В качестве доказательств источников финансирования операции политик назвал проводки компании Burisma, связанной с сыном президента США Джо Байдена Хантером Байденом.
- Роман Червинский, экс-полковник Сил специальных операций (ССО) Украины
- Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер седьмого управления контрразведки СБУ
- Варава Олег Юрьевич
- Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белой Церкви Киевской области
- Ситало Марина Александровна, профессиональный дайвер
- Бургомистренко Андрей Анатольевич, специалист по работе с радиоактивными отходами
- Кристофер Смит, бывший помощник посла США на Украине
Экс-депутат Рады заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) тесно сотрудничали со спецслужбами третьих стран. В частности, диверсионная группа готовилась в Житомирской области на Украине, а также в Румынии. По его словам, операцию по прикрытию в рамках атаки на «Северные потоки» координировало ЦРУ.
Мы же не отнимаем опыт [американского] ЦРУ или [британского] МИ-6 при подготовке подобных операций. У них достаточно богатый опыт использования прокси или легенд для формирования определенной позиции, ухода от ответственности
По информации Деркача, одной из ключевых фигур в организации теракта стал экс-заместитель посла США на Украине Кристофер Смит, занимавший должность в 2022-2023 годах. В настоящий момент Смит является заместителем помощника госсекретаря по Восточной Европе и политике и региональным вопросам в Бюро по делам Европы и Евразии. По версии политика, именно американский дипломат отвечал за формирование легенды и выдачу поддельных румынских паспортов участникам группы.
С украинскими спецслужбами сотрудничал специалист по обращению с радиоактивными отходами
Деркач также сообщил, что в организации взрыва участвовал Андрей Бургомистренко, руководивший украинским государственным предприятием по обращению с радиоактивными отходами «Радон». «Бургомистренко — специалист в этой области. И у нас на сегодняшний день в проверке находится информация о работе спецслужб Украины по созданию "грязной бомбы"», — подчеркнул политик.
Согласно данным на сайте предприятия, «Радон» занимается охраной радиоактивных отходов, в том числе в зоне заражения вокруг Чернобыльской атомной станции и в Днепропетровской области. По мнению Деркача, работа данного предприятия может использоваться украинским руководством для попыток ядерного шантажа. Он подчеркнул, что западные политики осведомлены о действиях Киева.
Вопрос в другом: они [западные политики] знают об этом, участвуют в этом или руководят этим процессом с точки зрения эскалации? На самом деле это очень важный и серьезный вопрос
Подозреваемые связаны со стратегически важными объектами Украины
Координатором группы со стороны украинских спецслужб, по данным Деркача, был Роман Червинский — бывший полковник Сил специальных операций (ССО) Украины, находящийся в настоящий момент в СИЗО. При этом, как утверждают украинские правоохранительные органы, в июле 2022 года по вине офицера произошел удар по военному аэродрому Канатово и объекту украинских железных дорог вблизи Кропивницкого.
Одной из упомянутых Деркачом персон стала 50-летняя Марина Ситало, которую он назвал одним из главных промышленных дайверов на Украине. Из открытых данных следует, что женщина неоднократно участвовала в дайвинге за пределами Украины. Также известно, что она с коллегами участвовала в тренировках в бассейне завода «Мотор Сич» — стратегически важного объекта, производящего и обслуживающего авиационные двигатели, в том числе и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Деркач не исключил содействие Запада в расследовании подрыва
Несмотря на обвинения западных спецслужб в организации теракта, бывший депутат Рады не исключил помощь европейских политиков в расследовании. Он подчеркнул, что Германия потеряла, по разным оценкам, порядка 300 миллиардов долларов с 2022 года.
Там [в Германии] есть и политические силы, и юристы, готовые поддержать процедурно и юридически действия по принуждению к расследованию
Также, по его мнению, сторонники объективного расследования есть как в США, так и во Франции. Деркач добавил, что никто не даст замолчать тему подрыва «Северных потоков».