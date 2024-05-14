Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:18, 14 мая 2024Бывший СССР

Деркач оценил готовность ФРГ помочь с расследованием подрыва «Северных потоков»

Экс-депутат Рады: в ФРГ могут помочь с расследованием взрыва «Северных потоков»
Андрей Деркач

Андрей Деркач. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В ФРГ есть политические силы и юристы, которые готовы помочь с расследованием подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Андрей Деркач в интервью агентству БелТА.

Он отметил, что Германия потеряла, по разным оценкам, 300 миллиардов с 2022 года от повышения цен на энергоносители после взрыва газопроводов. «Там есть и политические силы, и юристы, готовые поддержать процедурно и юридически действия по принуждению к расследованию», — сказал Деркач.

Кроме того, в Вашингтоне и Париже есть силы, которые готовы присоединиться к этому процессу, добавил он. По его словам, никто не даст замолчать тему подрыва «Северных потоков».

3 апреля Генпрокуратура России направила США, Германии, Франции и Кипру запросы группы депутатов Госдумы о расследовании причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию терактов на территории страны, а также к подрыву газопроводов «Северный поток».

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин перевел Патрушева и тульского губернатора Дюмина в Администрацию президента. Какие еще перестановки там произошли?

      В Кремле высказались о вмешательстве во внутренние дела Грузии

      ЕС продлил мандат своей миссии по гражданской безопасности Украины

      Бывший депутат Рады заявил о необходимости трибунала по преступлениям НАТО

      Россиянку приговорили к 11 годам за участие в деятельности ИГ

      Под Новосибирском нашли редчайший гриб

      Экс-депутат Рады заявил о планах Киева по созданию «грязной» бомбы

      Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло

      В Кремле ответили на вопрос о первой встрече Путина с новым правительством

      Стало известно о панике в подразделениях ВСУ в Волчанске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше