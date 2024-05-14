Деркач оценил готовность ФРГ помочь с расследованием подрыва «Северных потоков»

Экс-депутат Рады: в ФРГ могут помочь с расследованием взрыва «Северных потоков»

В ФРГ есть политические силы и юристы, которые готовы помочь с расследованием подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Андрей Деркач в интервью агентству БелТА.

Он отметил, что Германия потеряла, по разным оценкам, 300 миллиардов с 2022 года от повышения цен на энергоносители после взрыва газопроводов. «Там есть и политические силы, и юристы, готовые поддержать процедурно и юридически действия по принуждению к расследованию», — сказал Деркач.

Кроме того, в Вашингтоне и Париже есть силы, которые готовы присоединиться к этому процессу, добавил он. По его словам, никто не даст замолчать тему подрыва «Северных потоков».

3 апреля Генпрокуратура России направила США, Германии, Франции и Кипру запросы группы депутатов Госдумы о расследовании причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию терактов на территории страны, а также к подрыву газопроводов «Северный поток».