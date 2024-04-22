На Украине пропал координатор диверсии на «Северных потоках» Червинский

На Украине сообщили об исчезновении бывшего полковника Вооруженных сил страны (ВСУ) Романа Червинского, которого американская газета The Washington Post называла координатором подрыва российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Экс-адвокаты Червинского считают, что его могли похитить. Сейчас о его местонахождении ничего неизвестно.

Червинский пропал из СИЗО

Известно, что бывший офицер пропал из СИЗО. По словам правозащитника Константина Глобы, 19 апреля срок его содержания под стражей в изоляторе завершился, но суд не стал рассматривать его дело и не уведомил о дате следующего заседания. Тогда экс-полковник ВСУ вновь показался в СИЗО. Туда не пустили ни его супругу, ни адвокатов.

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Червинский был задержан в апреле прошлого года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. Причиной стала неудачная попытка угнать российский самолет в 2022 году. По версии Службы безопасности Украины, военный пытался договориться с завербованным российским пилотом о краже самолета Вооруженных сил (ВС) России. Пилот согласился перейти на сторону Украины, но в действительности это позволило ВС РФ получить данные о размещении на аэродроме личного состава и самолетов ВСУ. Впоследствии Российская армия нанесла ракетный удар, уничтожив командира воинской части и ранив 17 украинских военнослужащих.

Через некоторое время после задержания Червинскому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Он должен был находиться там без права на залог до 10 февраля 2024 года.

Свою вину в случившемся он не признает, говоря, что действовал не самовольно, а по приказу. Свой арест и судебное преследование офицер называет возмездием за критику президента Украины Владимира Зеленского и его администрации.

Червинский мог играть центральную роль во взрыве «Северного потока»

Как сообщили журналисты The Washington Post, ссылаясь на знакомые с планированием диверсии источники, именно Червинский координировал атаки на «Северный поток» и сыграл во взрыве в 2022 году центральную роль.

Бывший полковник, предположительно, управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, совершивших диверсию. По данным СМИ, Червинский подчинялся высокопоставленным чиновникам во главе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Фото: Swedish Coast Guard / Reuters

При этом сам он отрицает свою причастность к диверсии. Эту информацию также отрицал и Зеленский. По его словам, Украина не причастна к случившемуся с «Северным потоком». «Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — сказал политик.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. По данным компании Nord Stream, сроки ремонта газопровода оценить невозможно. Оператор оценивает стоимость восстановления газопровода в 1,2-1,35 миллиарда евро. Страховщики же считают, что максимальная сумма компенсации ограничена 200 миллионами евро. Они указывают, что труба пострадала от военных действий, а такие выплаты не прописаны в условиях.