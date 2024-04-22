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17:15, 22 апреля 2024Бывший СССР

На Украине исчез предполагаемый координатор подрыва «Северных потоков». Бывшего полковника ВСУ могли похитить

На Украине пропал координатор диверсии на «Северных потоках» Червинский
Роман Червинский

Роман Червинский . Кадр: Цензор.НЕТ / YouTube

На Украине сообщили об исчезновении бывшего полковника Вооруженных сил страны (ВСУ) Романа Червинского, которого американская газета The Washington Post называла координатором подрыва российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Экс-адвокаты Червинского считают, что его могли похитить. Сейчас о его местонахождении ничего неизвестно.

Червинский пропал из СИЗО

Известно, что бывший офицер пропал из СИЗО. По словам правозащитника Константина Глобы, 19 апреля срок его содержания под стражей в изоляторе завершился, но суд не стал рассматривать его дело и не уведомил о дате следующего заседания. Тогда экс-полковник ВСУ вновь показался в СИЗО. Туда не пустили ни его супругу, ни адвокатов.

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Червинский был задержан в апреле прошлого года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. Причиной стала неудачная попытка угнать российский самолет в 2022 году. По версии Службы безопасности Украины, военный пытался договориться с завербованным российским пилотом о краже самолета Вооруженных сил (ВС) России. Пилот согласился перейти на сторону Украины, но в действительности это позволило ВС РФ получить данные о размещении на аэродроме личного состава и самолетов ВСУ. Впоследствии Российская армия нанесла ракетный удар, уничтожив командира воинской части и ранив 17 украинских военнослужащих.

Через некоторое время после задержания Червинскому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Он должен был находиться там без права на залог до 10 февраля 2024 года.

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Свою вину в случившемся он не признает, говоря, что действовал не самовольно, а по приказу. Свой арест и судебное преследование офицер называет возмездием за критику президента Украины Владимира Зеленского и его администрации.

Червинский мог играть центральную роль во взрыве «Северного потока»

Как сообщили журналисты The Washington Post, ссылаясь на знакомые с планированием диверсии источники, именно Червинский координировал атаки на «Северный поток» и сыграл во взрыве в 2022 году центральную роль.

Бывший полковник, предположительно, управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, совершивших диверсию. По данным СМИ, Червинский подчинялся высокопоставленным чиновникам во главе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Фото: Swedish Coast Guard / Reuters

При этом сам он отрицает свою причастность к диверсии. Эту информацию также отрицал и Зеленский. По его словам, Украина не причастна к случившемуся с «Северным потоком». «Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — сказал политик.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. По данным компании Nord Stream, сроки ремонта газопровода оценить невозможно. Оператор оценивает стоимость восстановления газопровода в 1,2-1,35 миллиарда евро. Страховщики же считают, что максимальная сумма компенсации ограничена 200 миллионами евро. Они указывают, что труба пострадала от военных действий, а такие выплаты не прописаны в условиях.

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      Анастасия Алимпиева
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