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23:21, 14 марта 2024Мир

Россия потребовала в ООН найти виновных в подрыве «Северных потоков». Почему Дания и Швеция отказались от расследования?

Постпред Полянский призвал найти и осудить виновных в подрыве «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Москва требует найти и осудить виновных в подрыве ниток газопровода «Северный поток». Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Прежде всего нужно понять, кто это сделал. Эти люди должны быть идентифицированы и должны предстать перед судом», —сказал он. При этом дипломат отметил, что Россию не устроит формальный результат на уровне заявлений «трубопровод взорвали».

Также Полянский обратил внимание, что расследования Дании, Швеции и ФРГ были абсолютно непрозрачными для России, более того, Запад отвергал все попытки Москвы установить двустороннее сотрудничество.

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26 февраля полиция Дании сообщила, что прекращает расследование по взрывам на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам правоохранителей, основания для продолжения расследования отсутствуют. 7 февраля о решении закрыть дело о диверсии на газопроводах сообщила Швеция. Следствие установило, что граждане Швеции не были причастны к этой произошедшему.

В России назвали фарсом расследования Западом теракта на «Северных потоках»

Ситуация вокруг расследования Западом теракта на «Северных потоках» подчас напоминает фарс. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. Он указал, что за полтора года не было представлено никаких внятных результатов, если не считать «смехотворных вбросов в СМИ об украинских яхтсменах-подрывниках».

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пообещал, что Россия не позволит спустить на тормозах вопрос о теракте на «Северных потоках». По его словам, вопрос о подрыве российских газопроводов остается в повестке дня Совета Безопасности (СБ) ООН. «Вопрос о теракте против "Северных потоков" никуда с повестки дня СБ ООН не уходил, как бы нашим западным коллегам ни хотелось его спустить на тормозах», — высказался он.

Россия обвинила в подрыве газопровода США

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал, что к взрывам газопроводов причастны спецслужбы США. Он подчеркнул, что заинтересованных в диверсии на «Северных потоках» может быть много, однако опуститься на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все.

В свою очередь директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин рассказал, что за подрывом российских газопроводов стоят англосаксонские страны. Он отметил, что на это изначально указывал ряд косвенных признаков. По словам главы СВР, эти косвенные признаки показали сами авторы содеянного. Однако затем «мозаика сложилась», и Москве стала очевидна причастность англосаксов к диверсии.

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      Марина Совина
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