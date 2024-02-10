Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:37, 10 февраля 2024Мир

Небензя высказался о расследовании теракта на «Северных потоках»

Небензя: Россия не позволит спустить на тормозах вопрос о «Северных потоках»
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия не позволит спустить на тормозах вопрос о теракте на «Северных потоках», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, вопрос о подрыве российских газопроводов остается в повестке дня Совета Безопасности (СБ) ООН. «Вопрос о теракте против "Северных потоков" никуда с повестки дня СБ ООН не уходил, как бы нашим западным коллегам не хотелось его спустить на тормозах», — высказался он.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Соединенных Штатов в диверсиях на «Северных потоках».

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту спутник военного назначения. Для чего космические аппараты использует Минобороны?

      Стало известно об уничтожении трех беспилотников над Брянской областью

      Небензя высказался о расследовании теракта на «Северных потоках»

      Армия США из-за СВО отменила программу вертолета будущего

      Россиянам назвали лучший инструмент для вложения средств

      Раскрыт план США по «капитуляции» на Украине

      Глава РАН заявил о создании для СВО уникальных бронежилетов

      Израиль ракетами атаковал провинцию в Сирии

      Сийярто заявил об атаке на Венгрию из-за Украины

      Захарова заявила об утрате навыка ведения дипломатии на Западе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше