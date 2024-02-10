Небензя высказался о расследовании теракта на «Северных потоках»

Небензя: Россия не позволит спустить на тормозах вопрос о «Северных потоках»

Россия не позволит спустить на тормозах вопрос о теракте на «Северных потоках», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, вопрос о подрыве российских газопроводов остается в повестке дня Совета Безопасности (СБ) ООН. «Вопрос о теракте против "Северных потоков" никуда с повестки дня СБ ООН не уходил, как бы нашим западным коллегам не хотелось его спустить на тормозах», — высказался он.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Соединенных Штатов в диверсиях на «Северных потоках».

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.

