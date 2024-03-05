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21:26, 5 марта 2024Мир

Нарышкин указал на виновных в подрыве «Северных потоков»

Глава СВР Нарышкин: за подрывом «Северных потоков» стоят англосаксы

Фото: Danish Defence Command / Reuters

За подрывом российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» стоят англосаксонские страны. На это в интервью для «Соловьев Live» указал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

Он отметил, что на это изначально указывал ряд косвенных признаков. По словам главы СВР, эти косвенные признаки показали сами авторы содеянного. Однако затем «мозаика сложилась», и Москве стала очевидна причастность англосаксов к диверсии.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что к взрывам газопроводов причастны спецслужбы США. Он подчеркнул, что заинтересованных в диверсии на «Северных потоках» может быть много, однако опуститься на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все.

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.

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      Марина Совина
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