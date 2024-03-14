В России раскритиковали расследование по «Северным потокам»

Полянский: РФ может возобновить расследование диверсии на «Северных потоках»

Россия оставляет за собой право возобновить усилия по международному расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его слова приводит ТАСС.

Он раскритиковал расследование диверсии европейскими странами, в частности, Данией и Швецией. «Для России не было абсолютно никакой транспарентности [в расследовании]. И они (Дания и Швеция — прим. «Ленты.ру») отвергли абсолютно любые попытки наладить двустороннее сотрудничество с Россией», — сказал Полянский.

Он также отметил, что одна из ниток трубопровода действует и в теории может быть использована для поставок газа в Европу.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях на «Северных потоках» спецслужбы США. По его словам, заинтересованных в этом может быть много, однако залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все.

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа.